Bisingen Südländisch inspiriert

Bisingen-Thanheim. Ein Garten, fast so groß wie ein Park. Am Teich tummeln sich Fische, es gibt Rhododendren und Rosen. Ein Gartenhaus lädt zum Verweilen ein. "Meine Frau ist eigentlich die Gartenfreundin", gibt Herbert Schell lachend zu. Seine Frau Helga und er nehmen am "Tag der offenen Gartentür" teil, der am Sonntag, 24. Juni, vom Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg (LOGL) in mehreren Landkreisen veranstaltet wird. Ein Bekannter aus Thanheim habe sie ermutigt, bei der Aktion mitzumachen, erzählt Herbert Schell, und fügt schmunzelnd hinzu: "Gartenfreunde unter sich eben."

"Gerade blüht leider wenig", sagt Helga Schell, holt aber prompt Fotos hervor, die sie von ihren blühenden Rhododendren gemacht hat. Jene sollen dann auch beim "Tag der offenen Gartentür" ausliegen. Ein Programm haben sich Helga und Herbert Schell nicht überlegt, es ist ja schließlich zeitgleich Dorffest in Thanheim. Die Leute sollen sich einfach umschauen.

Viele Ideen, die sie im Garten umgesetzt haben, hätten sie auf Reisen aufgeschnappt: Palmen am Eingangstor, Steingärten und eben die vielen Rhododendren. Südländische Pflanzen haben es Helga und Herbert Schell angetan.