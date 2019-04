Bisingen Streit eskaliert: Zeugen widersprechen sich

Am 13. Oktober 2017 wurde ein türkischstämmiger Rangendinger von einer Abrissfirma informiert, dass sein Mietshaus in Bisingen beschädigt worden sei. Er begab sich nach Bisingen und stellte fest, dass im Rahmen von Abbrucharbeiten auf dem Nachbargrundstück eine Stützmauer sowie das Dach seines Hauses in Mitleidenschaft gezogen worden waren.

Was dann geschah, darüber gehen die Meinungen auseinander. Der Abrissunternehmer berichtete vor Gericht, er sei von seinem Sohn zu der Baustelle gerufen worden, weil dort ein Mann herumtoben würde.

Vor Ort sei er dann auf den Türken getroffen, der "cholerisch herumgeschrien" habe. Der Angeklagte habe ihn "angeschrien und angespeichelt", woraufhin er den Mann von sich weggeschoben und ihn der Baustelle verwiesen habe. Dem sei der Mann aber nicht nachgekommen.