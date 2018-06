Schüler der Astrid-Lindgren-Schule absolvierten einen "kleinen" Erste-Hilfe-Kurs, der durch den DRK-Ortsverein in den Räumen des Schul-Ersatzgebäudes (fliegendes Klassenzimmer) durchgeführt wurde. Die zwei Gruppen teilten sich auf in Unterstufe sowie Mittel- plus Oberstufe. Holger Beuter und Barbara Stotz vom DRK gingen auf die allgemeine Wundversorgung mit Verbänden sowie die Erstversorgung bei Unfällen ein. Foto: Wahl