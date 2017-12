Bisingen Rathaus bekommt neues Raumkonzept

Ebenfalls wurde im Gremium ein ungefährer Ablauf der Bauarbeiten bekanntgegeben. So soll im ersten Bauabschnitt der Sitzungssaal des Rathauses zu einem Büro für die Kämmerei umgebaut werden und das Trauzimmer renoviert werden. Im zweiten Abschnitt soll dann, nach dem Umzug der Kämmerei in ihre neuen Räume, die ehemalige Kämmerei im Erdgeschoss renoviert werden, in die dann die Hauptamtsmitarbeiter einziehen sollen. Im dritten Bauabschnitt werden Küche und Sozialraum sowie das Bauamt renoviert. Im vierten und letzen Abschnitt werden die Hauptamt-Büros im Erdgeschoss umgebaut und dort ein neues Trauzimmer geschaffen. Gleichzeitig sollen das Bürgerbüro und das Foyer neugestaltet werden.