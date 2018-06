Bisingen Maute-Areal: Rundgang mit Zeitzeugen

Einerseits soll der seit fast zehn Jahren bestehende Schandfleck vollständig abgerissen und aufgeräumt werden, andererseits gibt es ebenso viele Stimmen, die sich die Kombination "modern und alt" vorstellen können. Letztere Idee würde bedeuten, dass Gebäudeteile - wie das Kesselhaus, der 58 Meter hohe Kamin und der Maschinenraum, eventuell auch die Färberei - saniert bestehen bleiben und in die Neubebauung integriert werden.

Kamin gilt als Wahrzeichen Bisingens und soll erhalten bleiben

Es gibt schließlich einige Städte im Umkreis wie die Pausa in Mössingen und das Kraftwerk in Rottweil, die derartiges vorgemacht haben. Zudem würde der Erhalt an die Anfänge der Industrialisierung in Bisingen im Bereich Textilbranche erinnern sowie an die Forschungsstelle D der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, die in den Kriegsjahren im Maute-Areal untergebracht war. Immerhin beschäftigte die Textilfirma Maute in ihren besten Zeiten etwa 1200 Mitarbeiter aus Bisingen und der Umgebung.