Bisingen Kennengelernt bei der Fasnet

Rüstig, vital und gesund sieht man das Ehepaar täglich im Ort beim Einkaufen oder aber bei Wanderungen des Schwäbischen Albvereins. Hans Binder, geboren am 18. August 1938, wuchs mit einem Bruder und einer Schwester in Bisingen auf. Nach dem Schulbesuch arbeitete er zunächst in mehreren kleinen Schuhfabriken, die es damals in der Gemeinde gab. Anschließend war er bei Bizerba und Gossard tätig, bis er nach Hechingen zur Firma Interstuhl wechselte, wo er bis zum Übergang ins Rentenalter 1996 arbeitete.

Am 14. Juni 1968 heiratete er seine aus Spanien stammende Frau Tiberia. Aus der Ehe gingen zwei Kinder, Carlo und Manuel, hervor. Drei Enkel- und zwei Urenkel sind die Freude des Jubilarpaares. Seit über 55 Jahren gehört Hans Binder dem Albverein Bisingen an, ebenso wie dem Schützenverein. Einst war er auch im damaligen Radfahrerverein und in der Feuerwehr aktiv.

Tiberia Binder stammt aus Sevilla in Spanien und wurde am 12. November 1939 geboren. Sie wuchs mit vier Geschwistern auf. Im Jahr 1965 kam sie nach Haigerloch, wo sie in der Spinnerei Karlstal über zwei Jahre tätig war. Anschließend arbeitete sie fünf Jahre lang als Legerin bei der Textilfabrik Maute und bis zur Rente als Näherin bei der Firma Schöller in Bisingen. Ihren Mann Hans lernte sie bei einer Fasnetsveranstaltung im Gasthaus Adler in Bisingen kennen. Tiberia Binder ist ebenfalls oft mit dem hiesigen Albverein unterwegs, führt auch so manche Wanderung zusammen mit ihrem Mann an. Zudem trat sie dem Heimatverein Thanheim bei.