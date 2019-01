Bisingen Historiker spricht über "Kern des Holocaust"

Mit dem Namen Auschwitz ist der millionenfache Mord an den europäischen Juden verbunden. Der Holocaust wurde aber an vielen weiteren Orten verübt, die wenig oder gar nicht öffentlich wahrgenommen werden.

Ab Frühjahr 1942 wurden die Juden in den vom Deutschen Reich besetzen polnischen und sowjetischen Gebieten systematisch in die Vernichtungslager Bełzec, Sobibór und Treblinka deportiert und ermordet. Unter der Tarnbezeichnung "Aktion Reinhardt" wurden dort bis November 1943 annähernd zwei Millionen Menschen umgebracht, weniger als 150 Menschen überlebten. Die Täter verwischten ihre Spuren, verbrannten die Leichen und vergruben die Asche.

Für Stephan Lehnstaedt, Professor für Holocaust-Studien am Touro-College in Berlin, stellt diese unvergleichliche Mordaktion den "Kern des Holocaust" dar. Doch ohne Zeitzeugen und materielle Spuren droht dieser Teil des Völkermords in Vergessenheit zu geraten.