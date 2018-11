Bisingen Heimatverein besucht Stettener Museum

Nach einem freundlichen Sektempfang sprach der Vorsitzende Armin Haspel seinen Dank für Einladung und Empfang aus. Als als Gastgeschenk hatten die Steinhofener ein Buch mitgebracht. Im Anschluss daran führte Franz Buckenmaier in die wechselvolle Geschichte ein und stellte sich den Fragen der Anwesenden. Beim Rundgang durchs Museum und aufgrund der Vielzahl an Ausstellungsgegenständen erinnerte sich mancher an alte Zeiten. Im Anschluss folgte noch eine gemütliche Runde in der Zunftstube bei Umtrunk, Imbiss und Gesprächen.