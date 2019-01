Bisingen Gerhard Riebock hilft Waisenkindern in Afrika

Gerhard Riebock aus Bisingen, setzt sich schon seit rund 50 Jahren für die Verbesserung der Lebensverhältnisse von afrikanischen Familien ein. Gambia (1,7 Millionen Einwohner), eines der ärmsten Länder auf der Welt, unterstützt er mit Leib und Seele sowie förderlichen Aktionen.

Regelmäßige Mahlzeiten und Schulbesuche werden ermöglicht

Seit der Gründung des Vereins 2017 widmet er sein Hauptaugenmerk auf "Schools for Gambia Leipzig" und steht mit Rat und Tat zur Seite. Infolge ehrenamtlicher und uneigennütziger Arbeit und Kontakten konnte in Gambia in der Vergangenheit einiges bewegt und realisiert werden. Gerhard Riebock aus Bisingen und Karin Ott aus Grosselfingen betreuen die Region Zollernalbkreis.