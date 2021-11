1 In Bisinger Kitas wird eine Testpflicht eingeführt. Foto: Kauffmann

Steigende Inzidenz, immer höhere Hospitalisierungsquote, Alarmstufe II: Auch in Bisingen zeigen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Klar ist: In Kindergärten wird es eine Testpflicht geben, verfügt vom Landratsamt. Ein Impfangebot ist laut Gemeinde aus privater Initiative geplant.















Die Neuinfektionen in der vierten Welle steigen stark an, ein Höchststand jagt den nächsten. In Bisingen lag die Inzidenz am vergangenen Freitag bei 495, kreisweit bei 604. Der Landkreis greift nun durch: Er verfügt eine Testpflicht für Kindergartenkinder.

Die Städte Albstadt und Balingen hatten diese Pflicht bereits während der dritten Welle im Frühsommer eingeführt; Hechingen hatte zuletzt unter anderem das freiwillige Testangebot ausgeweitet und bei Auftreten eines Corona-Falls im Kindergarten einen zusätzlichen Test angeordnet, der über die Corona-Verordnung des Landes hinausgeht. In Bisingen gab es nichts dergleichen – bislang.

Zwei Tests pro Woche

Vom Landratsamt heißt es, die Testpflicht werde Kindertageseinrichtungen in öffentlicher, freier und kirchlicher Trägerschaft sowie Kindertagespflegestellen betreffen. Sie tritt am 1. Dezember, also bereits an diesem Mittwoch, in Kraft. Ein Muss ab diesem Zeitpunkt: die zweimalige Testung der Kinder pro Woche – und zwar für alle Altersgruppen.

Pauli: Weitergabe des Virus unterbrechen

"Neben verstärktem Impfen ist es wichtig, durch regelmäßige Testungen frühzeitig Infektionen aufzudecken und die Weitergabe des Virus so zu unterbrechen", betonte Landrat Günther-Martin Pauli. Getestet werden soll dem Landratsamt zufolge "in Abhängigkeit von den räumlichen und personellen Gegebenheiten", entweder in den Betreuungseinrichtungen oder optional zuhause unter Aufsicht der Erziehungsberechtigten.

Der Ablauf in Bisingen wurde von Gemeindeseite noch nicht näher beschrieben. Bisher wurden freiwillige Tests angeboten.

Breimesser: Reduzierung aller Kontakte auf das Notwendige sinnvoll

Genaue Zahlen, bei wie vielen Kindern die Schnelltests durchgeführt wurden, nannte die Gemeinde dazu nicht. Bisingens Hauptamtsleiter Michael Breimesser berichtete unserer Redaktion lediglich: "Nach einem spürbaren Sinken der Quote steigt die Nachfrage wieder an."

Weiterhin stichprobenartige Kontrollen der Gastronomie

Weitere Maßnahmen von Gemeindeseite sind offenbar nicht geplant. Die Gastronomie etwa wird nicht häufiger kontrolliert werden. "Wir werden weiterhin stichprobenartige Kontrollen durchführen", erklärte Breimesser dazu. Sein Appell: "Wichtiger als die Kontrollen der Gastronomiebetriebe um die aktuell rollende Welle zu brechen, ist die Reduzierung aller Kontakte auf das Notwendige."

Impfangebot aus privater Initiative

Eine von der Gemeinde angestoßene Impfaktion ist laut Breimesser indes nicht geplant. Aber: "Es wird in Bisingen ein Impfangebot aus privater Initiative entstehen, welches regelmäßige Impfungen anbieten kann", berichtete Breimesser, ohne weiter ins Detail zu gehen.