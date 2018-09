Bisingen Der Wild-Verbiss bleibt ein Problem

Bisingen. Forstdirektor Hermann Schmidt und Wilhelm Grundler, der für das Forstrevier Bisingen zuständig ist, erläuterten den Gemeinderäten exemplarisch an drei Standorten die Besonderheiten des Bisinger Gemeindewaldes.

Vor allem ging es um die Zukunft der Weißtanne, mit der der Wald verjüngt werden soll. Forstdirektor Schmidt ging zunächst darauf ein, was den Wald im Allgemeinen negativ beeinflusse. "Durch die Trockenheit ist der Wald in weiten Bereichen bedroht", sagte er. Auch Stürme und der Borkenkäfer-Befall hätten dem Wald in vielen Teilen Deutschlands schwer zugesetzt. Der Bisinger Wald sei jedoch sehr stabil, der Borkenkäfer nur ein geringfügiges Problem. Aber "man merkt einfach jetzt den Klimawandel, den kann keiner wegdiskutieren."

Für Weißtannen seien höhere Temperaturen allerdings kein Problem: Diese Nadelbaumart stamme ohnehin aus dem Mittelmeerraum. Im Boden im Bisinger Gemeindewald könne die Weißtanne gut wurzeln; sie komme mit Halbschatten unter anderen Bäumen gut zurecht. Dass andere Baumarten es nicht so leicht haben, konnte Schmidt prompt aufzeigen: Die Esche im Bisinger Wald ist von einem Pilz befallen. Auch die Wurzeln seien betroffen, wenn man einen der Bäume fälle, würden oft gleich mehrere Eschen mit ihm umkippen. Man hoffe noch darauf, dass ein bis zwei Prozent der Eschen gegen den Pilz resistent sein könnten.