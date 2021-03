1 Auf großen Bannern ist es schon zu lesen: Das Geschäft Maximum gibt den Standort Bisingen auf und zieht nach Grosselfingen in die Neue Gewerbestraße. Foto: Wahl Foto: Schwarzwälder Bote

Einzelhandel: Eröffnung ist für Mai vorgesehen / In direkter Nachbarschaft baut auch Getränke-Oesterle

Der örtliche Handel setzt auf den Standort Grosselfingen: Maximum, das Geschäft für Maschinen und Werkzeuge beim Edeka zieht in die Nachbargemeinde. Erst im Februar hat Getränke Oesterle bekanntgemacht, dass er einen Neubau am Ortseingang errichtet.

Bisingen/Grosselfingen. Das Bisinger Fachgeschäft für Maschinen und Werkzeuge "Maximum" verlegt den Standort neben dem Edeka Koch von Bisingen nach Grosselfingen. Auf Ende April ist die Schließung vorgesehen, und schon vier Wochen später soll ein neuer, moderner und flächenmäßig größere Markt im benachbarten Grosselfingen in der Neue Gewerbestraße 5/1 eröffnen.

Unternehmen im Jahr 1996 gegründet und zuerst in Engstlatt Geschäft eröffnet

Dort wird derzeit ein neues Gebäude errichtet. Das berichtet Firmeninhaber Alexander Klotz auf Nachfrage. Seit diesem Donnerstag ist am Eingangsbereich ein Banner platziert, welches ebenfalls über diese Neuigkeit informiert.

Dass Klotz die Ladenfläche erweitern will, ist keine neue Idee: Schon seit eineinhalb Jahren ist er auf der Suche nach einem anderen Standort, um seine Firma zu vergrößern und auszuweiten. In all der Zeit seit der Unternehmensgründung 1996 habe sich das Geschäft stetig vergrößert, der Kundenstamm sei angewachsen und die Umsatzzahlen gestiegen. Das Fachgeschäft, in dem nicht nur die Bisinger ihren Einkauf erledigen, habe sich längst etabliert, nun gelte es, den nächsten Schritt zu gehen und die Betriebsfläche zu vergrößern, berichtet Klotz.

Aus den bisher 250 Quadratemtern werden im neuen Geschäft rund 500 Quadratmeter an Verkaufs-, Ausstellungs- sowie Bürofläche. Außerdem integriert er eine Werkstatt und zur Verbesserung der Verkaufstätigkeit mehr Lagerkapazitäten. Vorgesehen sei die Erweiterung des Sortiments. Klotz weiter: Bewährte Qualität und anerkannte Preisstabilität stünden im Mittelpunkt der Planungen. Ein Nebeneffekt des Umzugs: Es sollen weitere Arbeitsplätze entstehen.

Im Jahr 1996 startete das Geschäft mit Räumen im Industriegebiet in Engstlatt. Nach vier Jahren zog es nach Bisingen, wo sie sich beim neuen Edeka-Kochmarkt einmieteten. Nun steht mit dem Umzug nach Grosselfingen der nächste Meilenstein der Firmengeschichte an.

Was mit der frei werdenden Fäche an der Heidelbergstraße geschehen wird? Das ist derzeit nicht letztgültig geklärt. Unabhängig davon können sich die Grosselfinger freuen: Erst Ende Februar hat Markus Oesterle vom gleichnamigen Getränkehändler verkündet, dass er seinen Markt am Ortseingang erweitern will. Nun zieht auch Alexander Klotz in Grosselfingen nieder – und das in fußläufiger Entfernung zum neuen Getränkehandel.