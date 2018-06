Bisingen Bald werden die Kita-Plätze knapp

"Wir haben versucht, die Bedürfnisse und Wünsche der Eltern mit den räumlichen und finanziellen Möglichkeiten in Einklang zu bringen", eröffnete Hauptamtsleiterin Kerstin Just den Tagesordnungspunkt zum Bedarfsplan der Bisinger Kindertageseinrichtungen.

Für jedes Kind ab einem Jahr besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. In Bisingen gibt es derzeit fünf Kitas in Trägerschaft der Gemeinde, hinzu kommt ein Waldorfkindergarten. 53 Fachkräfte, zwei sogenannte Anerkennungspraktikanten, die noch in Ausbildung sind, und zwei Mitarbeiter, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren, arbeiten derzeit in den gemeindeeigenen Kindertagesstätten. Sie kümmern sich auch um die Inklusion und Integration von Kindern und setzen seit vielen Jahren Sprachförderprogramme um.

Während der Pfingst- und der Sommerferien wird jeweils in einer Kita für eine Woche eine Ferienbetreuung angeboten. In den Sommerferien sei die Nachfrage mittlerweile so hoch, berichtete Just, dass man ein neues Verfahren einführen werde: Die Eltern müssen nachweisen, dass sie keinen Urlaub nehmen können. Die Plätze werden dann nach Prioritäten, orientiert an der Berufstätigkeit, vergeben.