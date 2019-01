Im Rahmen des Neujahrsempfanges des Autohauses Karsch hat Geschäftsführer Ulrich Karsch vier Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Das Programm führte die Mitarbeiter zunächst per Bus zum Thyssen-Testturm nach Rottweil. Die Ehrungen fanden später im "Oldtimermuseum Zollernalb" in Hechingen statt. Karsch ging in seiner Rede auf die Verdienste der einzelnen Mitarbeiter ein und verdeutlichte, wie wichtig ihm die ständige Weiterbildung der Belegschaft ist. Dass das Autohaus auf dem richtigen Weg ist, zeigte die Auszeichnung Ricardo Dieners, der beim "Servicepreis Zollernalb" zum "Mitarbeiter des Jahres" gekürt wurde. Mit Urkunden der Handwerkskammer Reutlingen zeichnete er anschließend aus: Ralf Schuler (10 Jahre), Dirk Vollmer (15 Jahre), Sabine Klein (20 Jahre) und Achim Dehner (35 Jahre). Foto: Karsch