Bisingen Aus dem Hobby wird Beruf

Anfangs hat sie oft auf Kunsthandwerkermärkten ausgestellt, inzwischen läuft viel über Mundpropaganda. Außerdem postet sie ihre Produkte auch in mehreren offenen Facebook-Gruppen rund um Bisingen. Und in ihr Kästchen vor dem Haus steckt sie immer wieder Flyer, da diese guten Absatz finden. "Viele schreiben mir auch E-Mails, nachdem sie in der Vergangenheit schon etwas bei mir gekauft haben", so Kibler. Durchschnittlich etwa zehn Päckchen verschickt sie pro Woche, im Monat bearbeitet sie somit bis 50 Bestellungen. Manche holen die Ware auch direkt bei ihr ab. Deshalb hat sie sich ihrer Wohnung extra ein Zimmer dafür eingerichtet – quasi einen Showroom.

Upcycling spielt in ihrer Arbeit eine große Rolle

Das Thema Upcycling spielt bei ihr eine Rolle, sie fertigt aus alten Jeans Damenhandtaschen (eine passende Mund-Nasen-Maske gibt es gleich gratis dazu) und Turnbeutel. Bei Babysachen setzt sie auf "niedliche Motive" und einen farbenfrohen Mix. "Ich kaufe bei ganz normalen Online-Shops die Stoffe ein", sagt Kibler. Dabei achtet sie, dass sie hochwertige Baumwolle erwirbt, trotzdem sieht sie sich im mittleren Preissegment angesiedelt. Auch Biowolle wird verwendet, also "keine China-Ware", wie die 33-Jährige betont, die in Villingen-Schwenningen aufgewachsen und vor zwei Jahren nach Bisingen gezogen ist.

"Hier gibt es keine Mode von der Stange und auch keine Massenproduktionen. Jeder Artikel, den Du hier findest, ist somit ein Unikat oder nur in sehr geringer Stückzahl verfügbar. Die Individualisierung einzelner Artikel ist kein Problem", heißt es auf ihrer Homepage.

Extra für Weihnachten hat Kibler bis auf ein Knistertuch mit Nikolaus-Motiv nichts hergestellt, auch wenn ihre Produkte hauptsächlich als Geschenk zur Geburt oder Taufe gekauft werden. Und einen großen Ansturm zu Weihnachten hat sie nicht festgestellt. "Es wird nach Bedarf gekauft. Da merke ich keinen großen Unterschied", so die Kleinunternehmerin.

Zurück zur Leidenschaft: "Momentan nähe ich rund um die Uhr. Wenn ich abends nach Hause komme, setze ich mich für eine Stunde an die Nähmaschine. Nur auf der Couch rumsitzen, das kann ich nicht." Ihre Schwiegermutter in spe hilft ihr gelegentlich.