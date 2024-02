Bildung: Einigung auf milliardenschweres Programm für Schulen

1 Die Politik setzt große Hoffnungen auf das milliardenschwere Startchancen-Programm. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Nicht kleckern, sondern klotzen - das ist die Devise eines neuen Programmes zur Förderung von Schulen in schwierigen sozialen Lagen. Nun wurde es besiegelt. Was bringt es - und was nicht?









Link kopiert



Berlin - Bund und Länder haben sich auf ein milliardenschweres Programm zur Förderung von Schulen in schwierigen sozialen Lagen geeinigt. Die Kultusministerkonferenz stimmte einem entsprechenden Beschlussvorschlag zu, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Die Politik setzt große Hoffnungen darauf. Experten sehen viele positive Punkte, führen aber auch an, was fehlt.