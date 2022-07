4 Geballte Kompetenz (von links): Bürgermeister Marcus Türk, Lehrer Torsten Zühlsdorff, Schulleiter Rainer Kropp-Kurta, Wirtschaftspreisträger Stoycho Kutinov und Filialleiter Rainer Huss. Foto: Schoch

In einer kurzweiligen Entlassfeier verabschiedete sich ein mit fünf Preisen, neun Belobigungen und sechs Landespreisen Werkrealschule leistungsstarker Jahrgang von der Werkrealschule Villingendorf.















Villingendorf - Die Zehntklässler hielten ihren Abschluss dieses Jahr exklusiv, da die Neuntklässler nach deren Hauptschulabschluss noch auf ihrem Segeltörn auf dem Ijsselmeer in Holland weilten.

Eine Musikgruppe von vier Schülerinnen und der Lehrerin Lynda Cullen eröffnete die Entlassfeier der Abschlussklassen 2022. Mit Ableitungen aus dem ABC begrüßte Schulleiter Rainer Kropp-Kurta die zahlreichen Gäste. Reich bebilderte Einblicke in ihre Berlinreise samt Empfang an der irischen Botschaft schlossen sich an, bevor Bürgermeister Marcus Türk im Namen des Schulträgers gratulierte und es sich auch nicht nehmen ließ, jeweils ein Anerkennungspräsent an die sechs Landespreisträger zu übergeben.

Der Elternbeiratsvorsitzende Jan C. Rolli und Elternvertreterin Melanie Denkinger bedankten sich bei den verantwortlichen Lehrkräften und freuten sich in ihren Grußworten mit den erfolgreichen Jugendlichen. Diese schlossen sich mit kleinen Präsenten an ihre Lehrkräfte dem Dank an und entführten mit kleinen Videos und Sketchen satirisch in den vergangenen Unterrichtsalltag.

Besondere Auszeichnungen

Nicht nur gleich sechs Landespreise Werkrealschule, die von Kultusministerin Theresa Schopper in Stuttgart überreicht wurden, zeugen vom hohen Leistungsstand des Jahrgangs. Stoycho Kutinov erhielt den Wirtschaftspreis der Kreissparkasse Rottweil, während Anna Marie Benz aus den Händen der Fördervereinsvorsitzenden Simone Drossel den Sozialpreis für besonderes soziales Engagement erhielt.

Gleich zwei Auszeichnungen brachte Matthias Sigmann, Leiter der SW-Academy von der Schwäbischen Werkzeugmaschinen GmbH (SW) in Waldmössingen mit nach Villingendorf. Zum einen überreichte er den "map of jobs Award" für besondere Leistungen in der beruflichen Orientierung, zum anderen den neu gestifteten "SW Award" für besondere Leistungen, die von Schülern unter ungünstigen Rahmenbedingungen erbracht wurden. Freuen durften sich hier Tim Denkinger und Dennis Benz, auch über je ein I-Pad als Anerkennung.

Übergänge gestaltet

Schließlich wurden die Zeugnisse an die 32 Entlassschüler der zehnten Klassenstufe übergeben, wobei die beiden Klassenlehrer Timm Suttarp und Torsten Zühlsdorff auch für jeden Schüler ein persönliches Wort fanden. Alle Jugendlichen haben nicht nur ihren Abschluss, sondern auch ihren Anschluss in der Tasche.

Auch sei es nach Meinung von Zühlsdorff, der für die berufliche Orientierung an der Werkrealschule hauptverantwortlich zeichnet, sehr erfreulich, dass ein großer Teil des Jahrgangs sich für attraktive Ausbildungsberufe in Industrie, Handwerk und im Gesundheits- und Pflegebereich sowie im öffentlichen Dienst entschieden habe. Außerdem dürften sich die Berufskollegs und gymnasialen Oberstufen über Verstärkung freuen.

Bei einem abschließenden, von den Zehntklässlern selbst zubereiteten Buffet und kalten Getränken ließ sich auf die erfolgreiche Schulzeit anstoßen.

Die Abschlussschüler

Gemeinde Bösingen: Madlen Schüssler (Preis, Landespreis Werkrealschule), Sophia Seher; Gemeinde Dietingen: Dennis Benz (SW Award), Anna Marie Benz (Sozialpreis des Schulfördervereins), Andrea Misseri, Emelie Schwarz; Gemeinde Dunningen: Tim Denkinger (Lob, Landespreis Werkrealschule, map of jobs Award), Denisa Spahic (Landespreis Werkrealschule); Gemeinde Epfendorf: Jana Becher, Afshin Husseini (Lob), Lea Kellinger (Preis, Landespreis Werkrealschule), Damian Richert; Stadt Oberndorf: Arya Arkawt Othman (Preis), Anna Maria Warda (Lob, Landespreis Werkrealschule); Stadt Rottweil: Ali Fathi (Lob), Guiseppe Guarino, Noel Himmelbach, Adonis Mjeku, Jasmin Moser (Lob, Landespreis Werkrealschule), Loretta Shabani; Gemeinde Villingendorf: Felicitas Bippus, Luca Bippus, Stoycho Kutinov (Wirtschaftspreis der Kreissparkasse Rottweil), Lydia Mauch (Lob), Valentina Medjeral (Lob), Nikolaj Scholz, Yaren Simsir, Ellis Witmaier; Gemeinde Wellendingen: Maximilian Ochner (Lob); Gemeinde Zimmern ob Rottweil: Lika Khizanishvili, Elias Pioch, Albert Winterholler (Preis).