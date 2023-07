Schulleiter Axel Rombach verabschiedete im Rahmen einer festlichen Abschlussfeier 24 Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums. Hervorragend abgeschlossen haben Lisa Maier aus Rötenberg mit einem Notendurchschnitt von 1,2 und Lilli Fischer aus Aichhalden mit 1,3. Auch die weiteren Absolventen erreichten gute Ergebnisse und konnten ihren Abschluss bei der Zeugnisübergabe in der Kastellhalle in Waldmössingen gebührend feiern.

Viele der Absolventen des Technischen Gymnasiums (TG) streben laut Mitteuilung ein mathematisch-naturwissenschaftliches Studium an einer Hochschule an, andere wiederum bevorzugen den Weg in eine gewerblich-technische Ausbildung oder kombinieren beides mit einem sogenannten „Studium plus“. Die Schüler des Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasiums (SG) hingegen haben sich überwiegend für eine Ausbildung oder ein Studium in Erziehungs- oder Gesundheitsberufen entschieden.

Viele verschiedene Zukunftswege

Einige Absolventen nehmen sich erst eine Aus- beziehungsweise Bedenkzeit, sie werden Reisen, als Au-pair ins Ausland gehen oder ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren.

Fachlehrerin Gabriele Siegl-Bialek, heißt es weiter, eröffnete auf Wunsch der Schüler die Feier mit einer Aktivierungsübung. Im Unterricht gelang es ihr mit diesem Einstieg, Motivation und Konzentration der Schüler zu steigern, was auch beim Abiball bei den Eltern hervorragend gelang.

Persönliche Worte

In der Abiturrede bestärkte der Schulleiter die Absolventen, auch in Zukunft mit Mut und Fleiß neue Wege zu beschreiten und in der Region Verantwortung zu übernehmen. Klassenlehrer Marco Cramer verabschiedete sich von seinen Schülern mit persönlichen Worten, einem Rückblick auf eine tolle Zeit und wünschte ihnen alles Gute. Das Abendprogramm gestalteten die Abiturienten mit einem „Lehrer gegen Schüler“-Wettbewerb, welcher knapp zugunsten der Lehrkräfte ausging, einer Tanzeinlage und einem Rückblick auf drei Jahre mit einzigartigen Erlebnissen. Die Schüler waren sich einig, dass es drei besondere Jahre waren, in denen sie sich an der Schule wohl und gut aufgehoben gefühlt haben.

Abiturienten Berufliches Gymnasium Schramberg

Technisches Gymnasium (TG):

Einen Preis erhielten Tom Brändle (Sulgen) und Lisa Maier (Rötenberg); Ein Lob erhielten Mandy Braitsch (Hochmössingen) und Lukas Bühler (Schiltach); Erfolgreich bestanden haben Lea Bleile (Schiltach), Laeticia Alia Brüstle (Schiltach), Simon Döttling (Sulgen) und Linus Eiermann (Tennenbronn).

Sozial- und Gesundheitswissenschaftliches Gymnasium (SG):

Einen Preis erhielten Lilli Fischer (Aichhalden), Ines Fleig (Tennenbronn) und Benita Hilser (Hardt); Ein Lob erhielten Pauline Hezel (Hochmössingen) und Lara Sankari (Schramberg); Erfolgreich bestanden haben Ivana Cujic (Sulgen), Claudia Curea (Hochmössingen), Aurora Fazlija (Schramberg), Alina Lea Grubert (Aichhalden), Lara Günter (Tennenbronn), Valerie Hezel (Hochmössingen), Franziska Kaupp (Lauterbach), Vanessa King (Schramberg), Kim Jolie Krüger (Hochmössingen), Kai Josef Lehmann (Oberndorf) und Luisa Söll (Hochmössingen).

Schulischer Teil der Fachhochschulreife:

Lorena Cosmina Banu (Schramberg) und Iseni Hajrulla (Lauterbach)

Sonderpreise:

Der Preis der Heidehof-Stiftung ging an Lilli Fischer, den Preis der Vector-Stiftung erhielt Tom Brändle, der Ferry-Porsche-Preis ging an Lisa Maier. Für ein herausragendes Sozialverhalten und gute Leistungen erhielten Lilli Fischer, Ines Fleig, Benita Hilser, Mandy Braitsch, Simon Döttling, Lisa Maier, Tom Brändle und Lukas Bühler Sonderpreise des Fördervereins der Beruflichen Gymnasien.