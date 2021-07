Bildung in Aichhalden

2 Viel Wehmut schwingt mit bei den letzten Abschiedsschülern der Werkrealschule. Foto: Fritsche

Mit einem Schülergottesdienst und der Verabschiedung der Lehrkräfte ist am Mittwochvormittag die endgültige Schließung der Werkrealschule vollzogen worden.

Aichhalden - Der letzte Tag des Schuljahres vor dem Beginn der großen Ferien war auch der letzte Tag der Werkrealschule Aichhalden. Mit einem überdimensionalen Schlüssel verschlossen Bürgermeister Michael Lehrer und die kommissarische Schulleiterin Lisa Reinhardt die Eingangstür in einem symbolischen Akt: Die mehrmals für den Deutschen Schulpreis der Robert-Bosch-Stiftung nominierte Werkrealschule ist Geschichte. So mischte sich in die Freude auf die großen Ferien bei vielen ein Stück Wehmut und es flossen auch einige Tränen beim Abschied.

