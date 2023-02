1 Reinhold Rees (mitte) mit Ehefrau und Künstlerin Hildegard und Künstler Klaus Burth Foto: Wolfgang Künstle/Wolfgang Künstle

Im Gespräch mit Reinhold Rees, dem Vorsitzenden des Freundeskreis Café Löffel, merkt man schnell, dass das Café Löffel für ihn mehr ist als einfach nur ein Projekt. Es ist ihm eine Herzensangelegenheit. Und so hat es ihn hart getroffen, als er erfuhr, dass der Mietvertrag in den bisherigen Räumlichkeiten in der Schützenstraße nicht verlängert wird.

Doch wie schon in der Vergangenheit berichtet, wurden neue Räumlichkeiten im kürzlich geschlossenen Hauptgeschäft der Metzgerei Lehmann gefunden. Diese sind nicht nur gut gelegen, sie erfüllen auch schon die meisten Anforderungen. So ist zum Beispiel eine Küche bereits vorhanden.

Mit den Räumlichkeiten selbst hat der Freundeskreis allerdings wenig zu tun. Das ist Aufgabe des Trägers, dem diakonischen Werk Lahr. Der Freundeskreis hingegen hat sich bereit erklärt, sich um sämtliches bewegliches Mobiliar zu kümmern.

Schnell wurde die Idee zu einem Selbstläufer

Das ist für einen kleinen gemeinnützigen Verein eine gewaltige Aufgabe, die allein mit Mitgliedsbeiträgen kaum zu stemmen ist. Und so kam Rees auf die Idee, dass man Geld im Rahmen einer Kunstauktion sammeln könnte.

Schnell fand er Unterstützer für die Idee einer Versteigerung. Anfangs musste er „bei den Künstlern Klinken putzen“, sagt er. „Aber dann wurde es schnell zum Selbstläufer.“

So kamen schlussendlich 46 Arbeiten von bekannten und weniger bekannten regionalen Künstlern zusammen, darunter auch Werke des Lahrer Landschaftsmalers Wilhelm Wickertsheimer. Aber nicht nur Bilder, sondern auch Skulpturen befinden sich unter den Kunstwerken, die am Sonntag, 5. März, um 11 Uhr im Lahrer Pflugsaal versteigert werden.

Dass das Café Löffel, das mittlerweile auf eine mehr als 25-jährige Geschichte zurückblickt, nicht nur Reinhold Rees eine Herzensangelegenheit ist, sondern auch allgemein auf großen Anklang blicken kann, wird an einer jüngst erfolgten Spende deutlich, die die Situation deutlich entspannt haben dürfte: Die Sparkasse Ortenau/Offenburg hat sich entschieden, die Inneneinrichtung des Café Löffel mit einer Spende in Höhe von 10 000 Euro zu unterstützen.

Freude wäre groß, wenn ein Bild im Café bleibt

Einen ganz besonderen Wunsch hat Rees allerdings für die Auktion. Denn dort wird auch ein Bild versteigert, das der Künstler Ingo Ulrich vom alten Café Löffel in der Schützenstraße gemalt hat.

Zwar hebt er mehrfach hervor, dass es ihm wichtig sei, dass kein Künstler in den Mittelpunkt gestellt wird und ihm alle gleich wichtig sind. Aber bei diesem Bild, da würde er sich, vorwiegend aus sentimentalen Gründen, „freuen, wenn jemand dieses Bild ersteigern und danach dem Café Löffel wieder spenden würde“, sagt er.

Näheres zur Auktion

Die Auktion ist öffentlich und findet am Sonntag, 5 März, ab 11.15 Uhr im Pflugsaal in Lahr statt. Die Räumlichkeiten sind ab 10 Uhr geöffnet, damit Interessierte die Werke begutachten können. Insgesamt werden 46 Arbeiten versteigert, davon sechs in Zweierpacks. Das Mindestgebot beträgt 50 Euro beziehungsweise 80 Euro bei den Zweierpacks.