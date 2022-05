So schön war das Turnfest in Lahr

Rückblick in Bildern

10 Beim ökumenischen Gottesdienst am Freitagabend wurde auch die Stiftskirche zur Bühne der Turnfestteilnehmer. Quelle: Unbekannt

Von Mittwoch bis Sonntag war Lahr in den Händen der Turner. Zuschauen, mitmachen, Spaß haben war angesagt – für die angereisten Sportler und für die Lahrer Bürger, die sich von der Begeisterung anstecken ließen.















Link kopiert

Lahr - Wer die "Gala der Älteren" beim Landesturnfest moderiert, muss zeigen, dass er selbst auch noch fit ist. Roswita Wahrer legte deshalb am Freitag im Parktheater eingangs einen lupenreinen Handstand hin – einige Sekunden frei stehend auf den Händen. Das Parktheater war fast bis auf den letzen Platz besetzt, als unter anderem die "Drums Alive" des TV Ihringen mit Trommelstöcken und Gymnastikbällen etwas für das Auge boten.

Ausverkauft war die Turnfestgala "Diversity – Bunt erleben". In der Sporthalle im Mauerfeld erlebten alleine am Donnerstagabend rund 1000 Besucher eine bunte, fantasievolle und akrobatische Show. "Toxic" war eine fast surreale Darbietung von Eleven des "TV Jahn" aus Zizenhausen, für die die Halle in ein rotes Licht getaucht war. Bei einer Darbietung von Nixen und Wassermännern war dagegen alles blau.

Lesen Sie auch: Zahlen und Fakten zum Landesturnfest in Lahr

Chillen war am Donnerstagabend im Seepark vor der Bühne angesagt. Die Bewohner vor allem der Hochhäuser in der Römerstraße werden es gewürdigt haben, dass es gegen 22 Uhr ruhiger wurde. Wer die Idee hatte, aus den Bierbänken und Tischen eine Art Sofa zu konstruieren? Die Idee kam auf jeden Fall an und fand viele Nachahmer.

Generell war im Seepark am meisten los; besonders bei einem Wettkampf aus Bootfahren, Laufen und Schwimmen blieb kein Auge trocken. In der dortigen Bewegungswelt konnten sich die zahlreichen Besucher austoben. Doch die Turnfest-Begeisterung schwappte auch auf die Innenstadt über, denn auch dort war viel geboten.

Insgesamt boten die fünf Turnfesttage in Lahr eine gelungene Mischung aus Sport, Kultur und Party.