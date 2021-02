Biber sorgt in St. Georgen für Ärger Landwirt ist erbost über Dämme

Nager schäftigt Laufer seit Jahren

Der Nager beschäftige ihn schon seit Jahren, sagt Laufer. Schon mehrfach habe er sich an die Stadt gewandt – passiert sei daraufhin nicht viel. Bei niedrigem Wasserstand störe die Aktivität des Bibers auch weniger, doch bei Hochwasser werde sein Treiben zum großen Problem. "Aber für die Schäden will niemand aufkommen", sagt Laufer.

In Biotopen sei der Biber duldbar, meint er. "Aber wenn es dann die Grünflächen betrifft, wird es schwierig." Für betroffene Landwirte könnte es bei Betriebskontrollen richtig Ärger geben, "wenn Wiesen überflutet werden oder der Biber etwas kaputt gemacht hat", erläutert er. Denn dann könne die Fläche temporär nicht bewirtschaftet werden. "Dann gilt man ganz schnell als Subventionsbetrüger – und das ist eine schwere Straftat", erklärt Laufer.

Auch eine Brücke in Stockburg sei durch die Aktivitäten der Nager in Gefahr: So staue sich durch einen Biber-Damm das Wasser vor der Brücke, das Fundament werde so unterspült und aufgeweicht, erklärt Laufer. "Der Biber kennt keinen Schmerz", befindet er.

Für das Gemeinderatsmitglied ist klar, dass eine Lösung her muss: "Das geht so nicht, ich kann den Biber hier nicht dulden." Dass die Findung einer solchen nicht einfach ist, ist ihm bewusst: "Der Biber hat einen Hoheitsstatus und eine sehr gute Lobby."

Das sieht auch Peter Bißwurm so, der Biberbeauftragte der Stadt. Seine Antwort auf die Frage, was man tun könne, um dem Problem Herr zu werden, lautet daher: "Nichts." "Der Biber hat in Deutschland Vorrecht und ist hochgeschützt", sagt Bißwurm. Nur in Ausnahmefällen könne er "vergrämt" werden.

Erst wenn öffentliche Anlagen Schaden nähmen, würde man handeln. Er berichtet von der Kläranlage in Peterzell, die einmal mit Ästen von Biberbauten verstopft war. "Da kam der Maschinenring und hat den Damm weggemacht", erzählt Bißwurm. "Aber bei privaten Anlagen kenne ich mich zu wenig aus", gibt er zu. Eingreifen würde man aber nur selten und lediglich dann, wenn Gefahr im Verzug sei, erklärt Bißwurm.

Tiere sind durchaus nützlich

Doch bei allem Ärger – manchmal könne der Biber, so Bißwurm, auch nützlich sein. Bei niedrigen Grundwasserspiegeln etwa, wenn der Biber das Wasser wieder anstaue. "Er ist nicht ganz ohne Vorteil, er reguliert auch viel", erklärt er. Es käme dabei eben immer auf die Stelle an.

Für Biber-Betroffene wie Laufer hat er jedoch absolutes Verständnis: "Ich weiß, dass das ein Problem ist", sagt Bißwurm, und "ich verstehe ihn voll". Doch das Ganze sei "ein ganz schwieriges Thema".

Warten müsse man nun auf das Urteil der Biberbeauftragten des Regierungspräsidiums Freiburg, Bettina Sättele. Dann könne man sehen, ob man etwa mit eingebauten Röhren für einen Wasserablauf im Damm sorgen könne. "Aber aktiv entfernen wird man ihn sicher nicht", prognostiziert Bißwurm.

Er vergleicht den Biber mit dem Wolf, der ebenfalls unter strengem Naturschutz steht. "Es ist politisch so gewollt und es ist nun einmal Gesetz", beschreibt Bißwurm die Lage und fügt hinzu: "Die Schäden sind natürlich schon da." Denn, so Bißwurm: "Der Biber hat die Lizenz zum Schaden anrichten."

Noch letzte Woche kam dann aber doch Bewegung in die Angelegenheit: So wurde einer der Staudämme entfernt, der bei der Kläranlage in Peterzell für Probleme gesorgt hatte. Auch der Damm an der Stockbacher Brücke wurde in diesen Tagen entfernt. Das zeigt: Ist, wie es Bißwurm ausdrückt, Gefahr im Verzug, wird gehandelt. "Es geht lange nichts, und dann plötzlich ganz schnell", beschreibt er die Situation.

Bettina Sättele, die Biberbeauftragte des Regierungspräsidiums Freiburg, erklärt auf Nachfrage die Beweggründe hierfür. "Bei der Kläranlage muss man höllisch aufpassen", sagt sie. Ein zweiter kritischer Damm soll in der nächsten Zeit unterhalb der Sägerei Burgbacher entfernt werden, da er, so Sättele, zu viel Rückstau führe.

"Der Damm kommt dann raus, wenn’s brennt", erläutert sie. Damit Kommunen mit der Biberfrage richtig umgehen können, stünde ihnen, so die Biberbeauftragte, seit geraumer Zeit ein Leitfaden zur Verfügung, anhand dessen sie handeln könnten. Dann könnten Kommunen in bestimmten Fällen auch selbst einen Damm entfernen.

Wenn dagegen das Land aktiv werden soll, müsse man eine gute Begründung haben, erklärt Sättele. Hier gelte: "Wenn ein Damm immer wieder Probleme macht, muss man gucken, dass er weg kommt."

Dass das nicht die erstbeste Wahl sein sollte, ist für sie klar: "Der Biber ist eine streng geschützt Art – und insofern ist es schon richtig, dass es so läuft."

Landwirt hat wenig Verständnis

Für Probleme von Privatleuten wie Landwirt Laufer hat sie wenig Verständnis: "Er kann sich ja dann ans Landwirtschaftsamt wenden. Das ist nicht unser Problem." Und: "Dass momentan alles von der Brigach geflutet wird, ist klar." Sei das aber längere Zeit wegen eines Bibers der Fall, müsse man nach speziellen Lösungen suchen. Darum sei man, betont die Biberbeauftragte, auch bemüht, eine Lösung zu finden, wenn es nötig sei. "Dass die Leute schimpfen, ist klar."

Man sieht also: Der Biber spaltet die Gemüter. Bei betroffenen Menschen wie Ernst Laufer wird er vermutlich noch öfter für Unmut sorgen.

Kein anderes Tier gestaltet seinen Lebensraum so aktiv selbst wie der Biber. Für seine Familie baut er laut dem Bund für Umwelt und Naturschutz stattliche Biberburgen als Zuhause. Deren Eingänge liegen zum Schutz vor Fressfeinden unter Wasser. Um das Wasser anzustauen, baut der Nager dafür Dämme. Wo immer der Biber lebt, nimmt die ökologische Vielfalt zu.