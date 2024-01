Biathlon Weltcup: Janina Hettich-Walz verpasst WM-Generalprobe, Vorfreude in Schonach

Die WM-Generalprobe hatte sich Janina Hettich-Walz ganz anders vorgestellt. Die Biathletin des SC Schönwald musste am Sonntag beim Massenstart in Antholz aufgrund einer Erkrankung passen. In Südkorea sammelte ein Quartett des Furtwanger Skiinternats olympische Erfahrungen. Große Vorfreude herrscht in Schonach auf den Schwarzwaldpokal.