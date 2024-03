1 Julia Vogler aus Weilstetten blickt auf eine ereignisreiche Saison zurück. Hier geht es für sie zum Liegendschießen. Foto: Kevin Voigt

Die 22-jährige Biathletin Julia Vogler aus Weilstetten blickt im Gespräch mit unserer Redaktion auf ihre Saison zurück. Nun steht erstmal eine Pause an, bevor es im Mai schon wieder mit dem Training los geht. Mit Benedikt Doll hat einer ihrer prominenten Trainingspartner nun seine Karriere beendet.









Anfang März feierte Julia Vogler bei den Rennen im österreichischen Obertilliach ihre Premiere im IBU-Cup. Aus den Wettkämpfen in der „2. Liga“ des Biathlons schöpfte sie jede Menge Mut. „Ich habe in den Teilbereichen gesehen, dass man schon sehr knapp am Weltcup dran ist. Das gibt natürlich positiven Aufschwung“, so Vogler im Gespräch mit unserer Redaktion.