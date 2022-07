1 Start für die Sportfreunde Salzstetten (von links): Stefan Kreidler (Coach zweite Mannschaft), Matthäus Stasch (Abteilungsleiter), Holger Kreidler (1. Vorsitzender), Alex Pauly (TSV Altensteig), Dominik Fot (eigene Jugend), Lukas Kroboth (SG Dornstetten), Daniel Wehle, Daniel Pinjusic (beide Co-Spielertrainer), Marc Bühler (Spielertrainer). Sitzend: Kevin Pinto (SF Aach), Manuel Tommy (SG Altheim-Grünmettstetten), Leandro Paixao (SV Turmlingen/Hirschweiler), Tobias Wulzinger (SV Oberiflingen), Jan Ruggaber (eigene Jugend), es fehlt Marc Züfle (TW FC Egenhausen) Foto: Hug

Seit einer Woche ist auch Bezirksligist SF Salzstetten wieder im Training und hat nun die Neuzugänge vorgestellt.















Nicht mehr begrüßen konnte der neue Cheftrainer Marc Bühler dabei die Stammkräfte Jeff Rauschenberger und Pascal Ade, die ihre Karriere beenden wollen, aber ihren Pass noch bei den Sportfreunden haben. Dominik Crncec will seine Chance bei Verbandsligist VfL Nagold suchen, wurde aber zuletzt durch Verletzungen zurück geworfen. Kapitän Thomas Zimmermann hat beruflich ein neues Aufgabenfeld, hier muss noch abgewartet werden. Dagegen hat der zuletzt pausierende Abwehrmann Julian Axt wieder Gefallen am Fußball gefunden und will aktiv einsteigen.

Torspieler verpflichtet

Beim Fototermin konnte man am Wolfäcker gleich weitere zehn Neuzugänge begrüßen, wobei das Trainerteam in Vorbereitung und Testspielen noch beurteilen muss, wo und wie diese einzuordnen sind. So kam aus Oberiflingen mit Tobias Wulzinger ein bezirksligaerfahrener Stürmer, der im Zentrum und auf den Außenpositionen spielen kann und eventuell die Lücke von Pascal Ade zu schließen vermag. Aber auch Daniel Pinjusic hat auf dieser Position schon überzeugt und wäre eine Option. Ganz wichtig ist auch, dass man mit Marc Züfle einen talentierten Torspieler verpflichten konnte, der Joshua Blöchle auf der Schlussmannposition im Nacken sitzt.

Ohne Sorgen durch die Saison

Da die Sportfreunde keine Abgänge zu verzeichnen haben und Spieler wie Marc Bühler, Daniel Wehle oder Daniel Pinjusic weiterhin die Achse eines sehr gut besetzten Kaders bilden, ist den Waldachtälern einiges zuzutrauen. Letzte Saison spielte man lange um den Aufstiegsrang zwei mit, verlor aber zum Ende einer kräftezehrenden Runde, auch bedingt durch Verletzungen, ein paar Punkte und schloss die Saison auf dem vierten Rang ab. "Mein Ziel ist mit der Mannschaft einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Also ohne Sorgen durch die Saison kommen", hat der 29-jährige Ex-Landesligaakteur Marc Bühler genaue Vorstellungen, wo es hinführen soll.

Testspiele:

20. Juli: FC Unterjettingen - SF Salzstetten (19.30 Uhr)

24. Juli: TSV Haiterbach - SF Salzstetten (15 Uhr)

27. Juli: SSV Walddorf - SF Salzstetten (19 Uhr)

4. bis 8. August: Steinachpokalturnier in Altheim

13. August: SF Salzstetten - VfL Nagold II (15 Uhr)