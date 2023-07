1 Zwei Promille wurden dem Busfahrer des Linienbusses in Hechingen nachgewiesen. (Symbolfoto) Foto: Adobe_Stock_piotr290

Ohne gültigen Führerschein und mit zwei Promille fährt ein 35-Jähriger am Steuer eines Linienbusses über die Straßen von Hechingen: Welche Strafe der 35-jährige Fahrer zu befürchten hat.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Vor knapp einem Monat ist ein Busfahrer in Hechingen mit zwei Promille aus dem Verkehr gezogen worden. Die Fahrgäste des Linienbusses in Hechingen hatten die Polizei gerufen, nachdem sie die Alkoholisierung des Fahrers bemerkt hatten. In einer Fahrpause trafen die Beamten den 35-jährigen Fahrer an und kontrollierten ihn. Ein Alkoholtest ergab laut Angabe der Polizei einen Alkoholgehalt im Blut von zwei Promille.