Betrunken in Dietingen

1 Die Polizei war gefordert, als ein 83-Jähriger betrunken Auto fuhr. Foto: Racle Fotodesign - stock.adobe.com

Gleich zwei Unfälle verursacht hat ein betrunkener Autofahrer am Sonntagabend.









Gegen 21.30 Uhr kam ein 83-jähriger Ford-Focus-Fahrer in der Hauptstraße in Dietingen nach rechts von der Straße ab, überfuhr zwei Mülltonnen und prallte gegen eine Hauswand, wo er einen Streifschaden hinterließ. Trotz erheblicher eigener Beschädigungen am Auto setzte der Mann die Fahrt fort und kümmerte sich nicht um die hinterlassenen Schäden.