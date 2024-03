1 Ein Mann ist Liebesbetrügern auf den Leim gegangen. (Symbolbild) Foto: pla2na - stock.adobe.com

Es war der Traum von der ganz großen Liebe – der zum finanziellen Alptraum wurde. Am Ende entpuppte sich der vermeintliche Prinz als Betrüger und über 15 000 Euro waren verloren. Ein Einzelfall? Keinesfalls, wie Polizei und Weißer Ring wissen und warnen.









Er ist Frührentner, krank, einsam. Franz K. (Name geändert) ist unglücklich. Auf Datingplattformen sucht er nach einem Partner und findet Philippe M. Der angebliche französische Elitesoldat gefällt ihm auf Anhieb. Er schreibt ihn an und ahnt nicht, dass er damit in eine Falle tappt, die ihn nicht nur finanziell ruinieren wird.