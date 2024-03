Einer der Täter meldete sich laut Polizeibericht zunächst telefonisch bei dem Mann und stellte sich als Kriminalbeamter aus Rottenburg vor. Er gaukelte dem Senior vor, dass er ins Visier einer Verbrecherbande geraten und daher sein Hab und Gut zu Hause nicht mehr sicher sei.

Außerdem wurde der Rottenburger mit der frei erfundenen Geschichte, dass selbst die Angestellten seiner Hausbank in die kriminellen Machenschaften verwickelt seien, weiter verunsichert.

Lesen Sie auch

Der in Angst um sein Erspartes versetzte Senior begab sich daraufhin zu seiner Bank und hob dort mehrere tausend Euro Bargeld ab, um es zur angeblichen Sicherung an die vermeintlichen Polizeibeamten zu übergeben.

Geldübergabe in Burladingen

Im weiteren Verlauf wurde er vom Anrufer auf den Parkplatz eines Supermarkts in der Hausener Straße in Burladingen beordert, um das Geld zu übergeben. Dort händigte der Senior es gegen 12.30 Uhr an einen Komplizen des Anrufers aus.

Wenig später flog der Betrug auf.

Der Abholer, der sich kurzzeitig ins Auto des Rottenburger gesetzt hatte, ist etwa 30 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er sprach Deutsch ohne Dialekt und war mit einer grünen Jacke bekleidet. Möglicherweise war er mit einem Auto mit Freiburger Kennzeichen (FR-) unterwegs. Zeugen, die die Übergabe des Geldes beobachtet haben oder Hinweise auf den Komplizen oder sein Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.