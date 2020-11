Betrug in Rottenburg 59-Jährige übergibt Geld und Gold

Betrug fliegt auf - Täterbeschreibung

Die Verunsicherte und um ihr Erspartes fürchtende Frau verstaute in der Folge Gold und Bargeld in einer Tasche und übergab diese gegen 16.30 Uhr am Verkehrsübungsplatz unterhalb der Festhalle in der Jahnstraße einem Komplizen des Anrufers. Zuvor war das Opfer per Mobiltelefon an den Übergabeort gelotst worden. Am Abend flog der Betrug auf.