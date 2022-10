Abzock-Anrufe: Wer sitzt am anderen Ende der Leitung?

1 Schockanrufe häufen sich laut Polizeipräsidium Konstanz in den vergangenen Wochen und Monaten. Foto: Symbolfoto terovesalainen - stock.adobe.com

Erst kürzlich haben Telefonbetrüger im Kreis Rottweil große Beute gemacht. 50.000 Euro verlor ein 62-Jähriger an eine organisierte Bande – kein Einzelfall. Unsere Redaktion hat bei der Polizei nachgehakt: Wer sind die Köpfe hinter den Stimmen am Telefon?















Kreis Rottweil - Die Masche ist hinlänglich bekannt: Eine weinerliche Stimme meldet sich beim Opfer und bittet um Geld. Warum? Zumeist befindet sich der Enkel oder die Enkelin in einer angeblichen Notlage – habe beispielsweise einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und benötige nun eine hohe Bargeldsumme, um sich aus der misslichen Lage zu befreien. So geschehen auch in Schramberg-Waldmössingen.