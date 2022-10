1 Der falsche Notarzt soll in Hessen unterwegs gewesen sein. Foto: IMAGO/Fotostand

In Hessen soll sich ein Mann aus Baden-Württemberg fälschlicherweise als Notarzt ausgegeben haben. Nun wird geprüft, ob es durch den 31-Jährigen zu Fehlbehandlungen von Patienten gekommen ist.















Der Fall erinnert im ersten Moment an den Film „Catch Me If You Can“ mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks. Ein 31-Jähriger aus Baden-Württemberg soll in Hessen als Notarzt unterwegs gewesen sein – obwohl er gar keiner ist. Die Staatsanwaltschaft Gießen hat Ermittlungen gegen den Mann eingeleitet, wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte.

Der Mann soll im Vogelsbergkreis Patienten behandelt haben. Ob er auch in weiteren Landkreisen eingesetzt war, werde noch ermittelt. Dies gelte auch für die Frage, ob es zu Fehlbehandlungen von Patienten gekommen sei. Dem Mann wird Missbrauch von Berufsbezeichnungen, Betrug sowie Urkundenfälschung vorgeworfen.

Das Gießener Ermittlungsverfahren läuft seit Mitte August, auch die Wohnung des Mannes wurde bereits durchsucht. Zuvor hatten andere Medien über den Fall berichtet.