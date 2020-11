Betrieb in Karlsruhe erlaubt Warum muss Salzgrotte in Schömberg schließen?

So musste Ulrike Mayrhofer, Inhaberin des "Primavera" in Schömberg, ihre Salzgrotte aufgrund der am 2. November in Kraft getretenen Verordnung schließen. Bürgermeister Matthias Leyn teilte dazu mit, dass sich die Gemeinde beim Thema Salzgrotte sehr intensiv abgestimmt und die Entscheidung nicht leicht gemacht habe. "Wir sind letztendlich zum Ergebnis gekommen, dass die Verordnung die weitere Öffnung nicht zulässt und wir die Salzgrotte als nicht medizinisch notwendig einstufen", schreibt Leyn per E-Mail. Die Gemeinde bedauere dies, da diese Entscheidung er­hebliche wirtschaftliche Verluste für Mayrhofer bedeute, macht der Bürgermeister deutlich.

"Auf der anderen Seite danken wir ihr aber für ihr Verständnis und die Kooperation", so Leyn: "Uns allen war wichtig, dass die Eindämmung der Pandemie Vorrang hat."