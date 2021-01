Betrieb im KIZ Freudenstadt läuft glatt an Regelrechter Impf-Tourismus im Kreis Freudenstadt

Der Betrieb im KIZ in Dornstetten und bei den Mobilen Impfteams laufe nach den ersten drei Tagen im Betrieb glatt. "Die ärztliche Leiterin Katrin Schmidt und ihre Mannschaften machen einen klasse Job und haben alles supergut im Griff. Auch unser Katastrophenschutz zeigt, was er leisten kann, wenn es drauf ankommt", so Eisele.

Ein Beispiel: Die mobilen Impfteams, die in 23 von 32 Seniorenheimen im Landkreis unterwegs sind – die anderen wurden bereis vom mobilen Impfteam aus Karlsruhe durchgeimpft – liegen bislang ihrem Zeitplan voraus. So sei es bereits am Montag möglich gewesen, mit den Impfungen in den Krankenhäusern zu beginnen – einen Tag früher als vorgesehen. Dort erhalten in Phase eins Rettungsdienst-Mitarbeiter den schützenden Piks, ebenso Ärzte und Pflegekräfte in den besonders sensiblen Bereichen, etwa Intensiv- und Corona-Stationen sowie der Notaufnahme. Auch freie Dosen, die im KIZ am Ende des Tages übrig bleiben, würden sofort verimpft, an Ärzte und medizinisches Personal. "Wir lassen nichts verkommen", so Eisele.

Teils weite Fahrwege

Eine Begleiterscheinung der Impfstoff-Knappheit: Offenbar hat ein regelrechter Impf-Tourismus eingesetzt. Kreisbewohner fahren ihre Angehörigen ab 80 Jahren teils zu weit entfernten Impfzentren, etwa nach Baden-Baden, um ihnen die schützende Spritze zu ermöglichen. Andererseits pendeln auch viele Patienten von auswärts nach Dornstetten, viele aus dem Raum Reutlingen und Tübingen, vereinzelt auch vom Bodensee, wie die Autokennzeichen auf dem Parkplatz verraten.

"Das Buchungsprogramm, das uns vom Land zur Verfügung gestellt wird, unterscheidet bei der Anmeldung nicht nach Herkunft, sondern nur nach freien Terminen", so Eisele. Ob sich die Zahl an Ein- und Auspendlern die Waage hält, vermag die Behörde im Augenblick noch nicht zu sagen. Der Großteil des Vakzins, das dem Landkreis zur Verfügung gestellt wird, werde jedoch an die eigenen Einwohner verimpft. 80 Prozent der Dosen gehen in die Seniorenheime.

Pro Woche verbleiben im Augenblick 150 Einzeldosen für das Kreisimpfzentrum in der Riedsteighalle. "Im Übrigen geht es wohl allen Landkreisen gleich", so Eisele. Alleine von den Autokennzeichen auf dem Parkplatz der Halle auf die Menge der Impftouristen zu schließen, könne auch zu Fehlannahmen führen: "Ein Teil der Mitarbeiter des KIZ kommt ja auch von auswärts", so Eisele. Dennoch sei das Phänomen des kreisüberschreitenden Impfverkehrs nicht zu leugnen.

Lücke im Buchungssystem?

Während sich die Beschwerden häufen, das Reservierungssystem sei für viele Senioren jenseits der 80 zu nervenaufreibend und kompliziert, haben findige Besucher auf dem Portal eine Lücke entdeckt. So sei es mit etwas Geschick durchaus möglich, ganz gezielt jemandem einen Termin zukommen zu lassen.

Kontrollmechanismen

Laut Landratsamt gebe es durchaus auch Mechanismen im Programm, um Missbrauch zu entdecken und zu stoppen. Allerdings lernten alle Beteiligten auch ständig neu hinzu. "Man darf nicht vergessen: die Situation ist für alle neu. Etwas wie diese Pandemie und ihre Folgen hat es schließlich noch nicht gegeben", so Eisele. "Es gibt keine Erfahrungswerte, auf die man zurückgreifen könnte."