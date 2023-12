Unerwarteten Besuch von der Polizei hat ein 22-Jähriger am frühen Sonntagmorgen in Geislingen erhalten.

Grund für den Besuch war ein Unfall, den der 22-Jährige gegen 5 Uhr in der Riedstraße mit seinem Seat verursacht hatte, teilt die Polizei mit. Dort war er gegen einen geparkten Skoda geprallt. Er entfernte sich von der Unfallstelle, obwohl ein erheblicher Schaden entstanden war.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte sein unfallbeschädigtes Fahrzeug an der Wohnanschrift von der Polizei festgestellt werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 22-Jährigen einen Atemalkoholwert von über zwei Promille fest, weshalb er nicht nur eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, sondern auch seinen Führerschein abgeben musste. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro, so die Polizei.