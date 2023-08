Mit Lehrerchor, Grillgut und Kaltgetränken war der Rahmen abgesteckt für die Verabschiedung der Neupensionäre an der PMH-Schule. Das festliche Format verdankte sich vor allem einer Personalie: Der langjährige stellvertretende Schulleiter Martin Schatz sollte gebührend verabschiedet werden.

Schulleiter Matthias Bodmer würdigte das Engagement aller sechs Neupensionäre für die Schule. Sie alle hätten die PMHS mitgeprägt. Dies gelte in besonderer Weise für den stellvertretenden Schulleiter Martin Schatz, dem er dankte: „Meine Schulleiterkollegen haben mich landauf, landab um diesen Stellvertreter beneidet.“

Till Albrecht

Till Albrecht kommt als Diplomingenieur (FH) ursprünglich aus der textilen Praxis. Nach seiner Industriezeit bei zwei Firmen kam er ans Reutlinger Textiltechnikum und von dort 2005 an die Philipp-Matthäus-Hahn-Schule. Hier unterrichtete er an der Berufsschule im Bereich Allgemeinbildung und in den Vollzeitklassen von Berufskolleg, Technischem Gymnasium und Technischer Oberschule das Fach Chemie. Petra Fischer-Erath studierte Haushaltswissenschaften und Englisch an der Berufspädagogischen Hochschule Stuttgart/Uni Hohenheim. Nach ihrem Referendariat in Biberach unterrichtete sie an der Hauswirtschaftlichen Schule Hechingen und an der Friederike-Rösler-Schule in Balingen, bevor sie 2004 an die Berufliche Schule Horb wechselte. 2013 wechselte Fischer-Erath an die PMH-Schule Balingen auf die Stelle der Abteilungsleiterin für die Vollzeitschulen. Insgesamt war sie über 42 Jahre aktiv im Schuldienst.

Cornelia Götze

Cornelia Götze studierte Maschinenbau an der TU Dresden, wo sie mit 22 Jahren ihr Diplom erwarb. Nach dem Studium war Götze in der Forschung tätig. Nach ihrer Flucht in den Westen – zusammen mit der Familie im Sommer 1989 über die ungarisch-österreichische Grenze – baute sie sich im oberschwäbischen Mengen eine neue Existenz auf. An der PMH-Schule Balingen unterrichtete Götze vor allem die Kombistudenten im Lernfeld Fertigungstechnik/Maschinenbau und die Fachschüler für Technik in den Bereichen Fertigungstechnik und Kunststofftechnik.

Harald Schober

Harald Schober trat nach dem Studium der Fächer evangelische Theologie und Sport 1987 sein Referendariat an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Reutlingen an. Nach zwei Jahren bei DEKRA wechselte er 1991 an die Gewerbliche Schule Balingen. Seit 2002 war er zusätzlich zu seiner Lehrertätigkeit in Balingen als Studiendirektor und Fachberater beim Regierungspräsidium Tübingen tätig. An der PMH-Schule initiierte er den ökumenischen Unterricht im Fach Religion.

Gerhard Seifried

Gerhard Seifried absolvierte sein Lehramtsstudium an der Hochschule Esslingen/Uni Hohenheim in den Fächern Kosmetische Chemie, Chemie und Humanbiologie. Von 1986 bis zu seiner Pensionierung unterrichtete er zunächst an der Gewerblichen Schule Albstadt, ab 2003 an der Philipp-Matthäus-Hahn Schule Balingen bei den Friseurinnen und Friseuren Berufstheorie und in der Berufsfachschule und dem Berufskolleg Chemie und Biologie. Als innovativer Fachbereichsleiter wurde Seifried 2007 vom Kultusministerium in die Kommission zur Einführung des Lernfeldunterrichtes bei den Friseuren berufen, wo er für dessen Umsetzung im Regierungspräsidium Tübingen zuständig war.

Martin Schatz

Martin Schatz war nach seiner Berufsausbildung zum Maschinenschlosser und einem Maschinenbau-Studium als Ingenieur tätig, bevor er sich 1992 für den Direkteinstieg ins berufliche Schulwesen entschied, zunächst an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Albstadt. Schon bald übernahm er dort neben seiner Lehrtätigkeit in den Fachbereichen Kfz- und Metalltechnik auch Schulverwaltungsaufgaben und engagierte sich in der Schulentwicklung.

Hierbei war Schatz maßgeblich am Neuzuschnitt der beruflichen Schulen im Landkreis beteiligt – seither ist Balingen das einzige Gewerbliche Schulzentrum, den Namen PMHS übernahm es vom Vorgänger in Albstadt. Über zehn Jahre lang prägte Schatz als stellvertretender Schulleiter.