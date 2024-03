1 Der Petition wurde zunächst stattgegeben, sie wird geprüft. Foto: Dold

Der Gemeinderat hat die Petition von Maria Pascual zum Spielbetrieb auf dem Bernecksportplatz anerkannt und wird sie bei der Überarbeitung der Benutzungsordnung gegebenenfalls berücksichtigen.









Per Mail hatte Maria Pascual am 27. November eine Petition an die Große Kreisstadt Schramberg übermittelt. Der Kern ihrer Petition war die Forderung nach einer Änderung der Nutzungsordnung des Bernecksportplatzes wegen angeblicher Geräuschbelästigung. Insbesondere verlangte sie, „eine Ruhezeit an Sonn- und Feiertagen zwischen 13 Uhr und 15 Uhr für alle Spielfelder zu berücksichtigen“.