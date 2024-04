5 Rund 2200 Gäste wurden zum Bundespresseball geladen. Foto: Monika Skolimowska/dpa POOL/dpa

Demokratie und Pressefreiheit gehören zusammen, dieses Motto galt beim 71. Bundespresseball. Eine bekannte Rednerin engagierte sich sehr. Am Rand ging es aber auch um Drogen und Leih-Smokings.









Berlin - Auch wenn die meisten Gäste beim 71. Bundespresseball in Berlin aus der etablierten Politik und den Medien stammten, wollte das Hotel Adlon wohl sichergehen. "No Cannabis. Thank you", stand groß und deutlich auf einem Schild am Eingang zu einer Raucher-Terrasse.