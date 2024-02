Bereits zum dritten Mal: Vandalen wüten in Toilettenanlage bei Nonnenweierer Friedhof

1 Unbekannte haben sich in der Toilettenanlage am Friedhof Nonnenweier mit Gewalt Zutritt verschafft und die Räumlichkeiten verwüstet. Foto: Gemeinde

Erneut ist es am Friedhof in Nonnenweier zur mutwilligen Zerstörung gekommen. Sowohl Bürgermeister Marco Gutmann als auch Ortsvorsteherin Dagmar Frenk sind schockiert. Gutmann will den Verursachern allerdings eine Chance geben.









Link kopiert



Es ist ein Bild blinder Zerstörungswut: aufgebrochene und herausgehobene Türen, zersplitterte Fensterscheiben, zerstörtes Inventar, leere Alkoholflaschen – die Toilettenanlage am Friedhof in Nonnenweier war erneut Anlaufstelle für Vandalen. „Nachdem es in den vergangenen Wochen immer wieder mutwillige Zerstörungen bei den Toilettenanlagen auf dem Friedhof in Nonnenweier gegeben hatte, wurden zum Schutz vor weiterem Vandalismus die Toilettenanlagen vorübergehend geschlossen“, erklärt Schwanaus Bürgermeister Marco Gutmann in einem Beitrag bei Instagram.