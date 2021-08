2 Sie wollen den Flutopfern helfen (von links): Roman Preis, Janina Duttine und Michel Denninger. Der "Mühle-Express" (linkes Bild) macht den Auftakt. Foto: (rmj)

Im Februar haben Janina Duttine, Michel Denninger und Roman Preis die Firma RMJ Veranstaltungen in Geislingen gegründet. Wegen Corona waren ihnen zwar in Sachen Events die Hände gebunden, doch sie waren nicht untätig: Sie helfen den Fltuopfern im Ahrtal und in der Eifel.

Geislingen - In den vergangenen Wochen hat das Trio bereits eine Sachspendenaktion auf die Beine gestellt. Verpackt stehen die Spenden auf 44 Paletten, die ins Hochwassergebiet gehen.

"Leider kann nicht alles gleich verteilt werden", berichtet Michel Denninger, der in Geislingen wohnt. Denn vielen Flutopfern wurden ihre Häuser und Wohnungen zerstört. Daher hätten sie sich entschlossen, Geld zu sammeln, mit dem Werkzeuge und Baumaterialien angeschafft werden sollen – und zwar mit einen Benefiz-Open-Air, das am kommenden Wochenende über die Bühne geht.

Spenden sind für Flutopfer

"Sinn und Zweck des Events ist aber nicht nur, zu feiern, sondern Geld zu sammeln und es den Flutopfern zukommen zulassen", hält Janina Duttine aus Balingen fest, betont aber auch: "Wir würden mit euch gerne ein kleines Festival starten und mal wieder so richtig miteinander feiern, mit Livemusik, Getränken, Cocktails und allem, was dazugehört." Natürlich coronakonform, "geht leider nicht anders."

Die zweitägige Veranstaltung findet im Geislinger Gewerbegebiet "Im Weiherle" statt, und zwar in der Maybachstraße/Ecke Oberholzstraße. Auftakt ist am Samstag, 21. August, um 16 Uhr (Einlass 15.30 Uhr) mit dem Auftritt des "Mühle-Express"; ab 20.30 Uhr legt DJ Maimo auf. Am Sonntag, 22. August, stehen von 14 Uhr (Einlass 13.30 Uhr) bis 19.30 Uhr "We Love 90s", die Soundakrobaten aus Augsburg, auf der Bühne. Für die jungen Besucher wird unter anderem eine Hüpfburg aufgestellt. Für das Geislinger Benefiz-Open-Air gilt das Motto "Zwei Tage voller Spaß, und dazu noch für einen guten Zweck".

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass pro Tag 750 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Tischreservierungen können für Vierer-, Sechser-, Achter- und Zehnergruppen vorgenommen werden.