1 Bei den Bahnreisenden ist eine gewisse Partystimmung nicht abzustreiten. Foto: dpa/Axel Heimken

Rund um das 9-Euro-Ticket war im Vorfeld viel über Sylt berichtet worden. Am Pfingstwochenende zeigt sich: nicht zu Unrecht. Die Züge auf die Insel sind brechend voll.















Link kopiert

Auf Sylt sind am Pfingstsamstag zahlreiche Touristen und Tagesgäste mit der Bahn eingetroffen. Die Züge seien brechend voll, auch die Autozüge ausgebucht, berichtete ein dpa-Fotograf am Samstagmittag. Viele Bahnreisende seien in Partystimmung angekommen.

Ein Polizeisprecher betonte, die Lage auf Sylt sei ruhig. Auch in der Nacht habe es keine größeren Einsätze gegeben. Eine Gruppe von 50 bis 80 Punkern, die schon einige Tage auf der Insel seien, sei mal „ein wenig laut gewesen“, aber auch das sei nichts Besonderes.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: So könnte eine Deutschland-Rundreise für neun Euro aussehen

In den vergangenen Tagen war in den sozialen Medien in der Debatte über das 9-Euro-Ticket viel über Sylt gesprochen worden. Auch Aufrufe linker Gruppen im Netz, die Insel zu „entern“, machten schnell die Runde.