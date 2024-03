1 Das Kino-Paradies an der Sulzbachstraße soll sich verändern. Foto: Hezel

Durch einen Anbau am Kino-Paradies soll das Angebot ausgeweitet und die Talstadt attraktiver werden.









In der Sulzbachstraße soll eine neue, moderne Kinolandschaft mit Gastronomie entstehen, die vor allem junge Menschen mehr ansprechen soll. In den oberen Geschossen sollen Wohnungen geschaffen werden. So soll das Wohnen in der Talstadt attraktiv und zukunftsorientiert gestaltet werden.