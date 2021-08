1 Empfang für großen sportlichen Erfolg (von links): Oberbürgermeister Jürgen Großmann, Samuel Werner, Jonas Ott und Hans Barucha. Foto: Priestersbach

"Das war ein richtig gutes Gefühl, auf dem Treppchen zu stehen", bekennt Samuel Werner. Der Nachwuchs-Leichtathlet des VfL Nagold hatte bei der Deutschen Meisterschaft der Zehnkämpfer in Wesel überraschend die Silbermedaille in der U-20-Konkurrenz errungen – jetzt gab es einen Empfang für ihn.

Nagold - Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann sprach bei dieser Gelegenheit im Nagolder Reinhold-Fleckenstein-Stadion von einer "absoluten Spitzenleistung" – und dieser Erfolg sei natürlich auch für Nagold eine große Ehre. Wie der OB in Erinnerung rief, gehören die Leichtathleten zu den ältesten Abteilungen im VfL Nagold – der im kommenden Jahr übrigens sein 175-jähriges Bestehen feiert. Dabei machte der Rathaushauschef deutlich, dass zu einem erfolgreichen Sportler neben Talent und Trainingsfleiß immer auch ein gutes Umfeld gehöre. Als kleine Anerkennung überreichte er dem erfolgreichen VfL-Leichtathleten einen flexiblen Nagold-Gutschein mit einem "ordentlichen Betrag".

Hans Barucha machte beim Empfang im Stadion deutlich, dass die Silbermedaille von Samuel Werner der größte Erfolg für die VfL-Sparte seit Jahrzehnten sei – quasi eine historische Leistung also. "Das gab es wohl seit 50 Jahren nicht mehr bei den Leichtathleten", erklärte der Abteilungsleiter. Und dann noch im Zehnkampf – der sogenannten Königsdisziplin der Leichtathletik.

"Wir sind froh, dass wir so einen erfolgreichen Athleten haben, der dem Verein weiter treu bleibt", machte Jonas Ott als Heimtrainer von Samuel Werner deutlich. Der aus Mötzingen stammende Nachwuchssportler ist seit 2010 Mitglied im VfL Nagold – wo er zunächst bei den Fußballern und den Leichtathleten aktiv war. Mit 14 Jahren fokussierte er sich schließlich auf die Leichtathletik, obwohl ihn die VfL-Kicker ebenfalls gerne gehalten hätten.

Sechs Kreisrekorde

Zwischenzeitlich hält der 18-jährige Ausnahmesportler sechs Kreisrekorde – darunter auf seinen Paradedisziplinen über 400 und 800 Meter. 2018 noch hatte er den Sprung in den U20-Bundeskader ganz knapp verpasst – und im gleichen Jahr war er bei den Deutschen Meisterschaften noch hauchdünn an einer Medaille vorbeigeschrammt. Ausgerechnet im Coronajahr 2020 wurde Samuel Werner dann mit 6350 Punkten baden-württembergischer Vizemeister im Zehnkampf, womit er gleichzeitig den Kreisrekord einstellte. Unterm Strich holte Samuel Werner bislang in jeder Altersklasse eine Medaille – und als vorläufige Krönung nun Silber bei den Deutschen Meisterschaften.

Nachdem er ein weiteres Jahr in der U20 antreten kann, gibt es möglicherweise noch Luft nach oben. Immerhin trainiert Samuel Werner zusammen mit dem Landeskader auch am Stuttgarter Olympia-Stützpunkt.