1 Markus Bradtke trainierte auch schon die U19 der TSG Balingen. Foto: Eibner

Der Trainer des Landesligisten TSV Ofterdingen hat sein Amt am Dienstagabend niedergelegt. Im Gespräch mit unserer Redaktion spricht er über die Gründe für diese Entscheidung.









Am Wochenende kassierte der TSV Ofterdingen eine 0:5-Pleite in Empfingen und verlor damit auch das vierte Pflichtspiel des Jahres ohne einen eigenen Treffer. Am Dienstagabend ist der bisherige Cheftrainer Markus Bradtke zurückgetreten.