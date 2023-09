1 Vor dem Gebäude der Stuttgarter Ausländerbehörde bilden sich immer wieder lange Schlangen. Wie sieht die Situation in den Ausländerbehörden anderer Städte im Südwesten aus? Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Immer kompliziertere Regelungen, Mitarbeiter suchen das Weite – und Frust bei den Ausländern: Nicht nur in Stuttgart, auch bei anderen Ausländerbehörden in Baden-Württemberg liegt vieles im Argen.











Die Lage in den Ausländerbehörden in Baden-Württemberg ist angespannt – nicht nur in der Landeshauptstadt, auch in anderen großen Städten im Land, wie eine Umfrage unserer Zeitung zeigt. Neben Stuttgart hat besonders auch Mannheim zu kämpfen: Von rund 44 Vollzeitstellen in der Sachbearbeitung des Ausländeramts sind dort 14 Stellen unbesetzt. „Durch den eklatanten Mangel an Fachkräften kann kurzfristig der Bedarf an qualifizierter Sachbearbeitung nicht gedeckt werden“, klagt ein Stadtsprecher. So sind 1600 Anträge auf eine Aufenthaltserlaubnis offen (Stand Ende August) – und ein Antragssteller muss zwei bis drei Monate warten bis klar ist, ob er eine Aufenthaltserlaubnis bekommt.