Behinderungen ab Montag, 11. März: Netze BW verlegt Erdkabel in Bisingen

Die Arbeiten beginnen am Montag, 11. März, im Kreuzungsbereich Raichbergstraße/Bugen und sollen bis Ende Juni dieses Jahres abgeschlossen sein. Mit welchen Behinderungen Anwohner rechnen müssen.









Die Netze BW verstärkt in Bisingen das Stromnetz: Ab Montag, 11. März, wird in der Straße Bugen und in einem Abschnitt der Klingenbachstraße bis zur Umspannstation Klingenbach ein neues Erdkabel verlegt. Damit kann auch der Neubau des Mehrfamilienhauses Bugen 4 an das Niederspannungsnetz angeschlossen werden. Darüber informiert der Netzbetreiber „Netze BW“ in einer Pressemitteilung. Die Netze BW investiere demnach rund 400 000 Euro in diese Baumaßnahme.