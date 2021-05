1 Spontanes Interview auf der Straße: Diese Gruppe aus Vietnam bildet sich drei Monate lang in Rottweil fort.Foto: Otto Foto: Schwarzwälder Bote

Nachgefragt: Junge Menschen bilden sich in Rottweil fort / Zuhause fleißig Deutsch gelernt

Rottweil. In Rottweil sind Touristen während der Pandemie – und der aktuell noch strengen Regeln hier im Landkreis – eher rar gesät. Umso mehr überrascht es, wenn man morgens in der recht leeren Stadt plötzlich auf eine Gruppe fotografierender Menschen trifft, die augenscheinlich aus Asien angereist ist. Da bietet es sich doch an, einmal Hallo zu sagen und ins Gespräch zu kommen.

Freudiges "Guten Morgen"

Doch den ersten Schritt machen eigentlich die Gäste selbst, denn sie rufen mir durch die leere Straße schon von weitem ein freundliches "Guten Morgeeen!" entgegen. Woher kommt die Gruppe? Was machen sie in Rottweil? Und wie gefällt es ihnen?

Schnell klärt sich: Die Reisenden kommen aus unterschiedlichen Teilen Vietnams. Seit zwei Wochen seien sie in Rottweil. Und das alles erzählen sie auf Deutsch. "Wir haben zuhause Deutsch gelernt", wird mir erklärt. Und sie sind auch nicht wirklich Touristen, sondern für eine Weiterbildung nach Rottweil gekommen. Alle besuchen die DAA, die Deutsche Angestellten-Akademie, und bilden sich dort im Bereich Gastronomie fort. Für drei Monate seien sie dazu in Rottweil, berichten die sieben jungen Leute freudig.

Es sei sehr schön in der Stadt, betonen sie allesamt. Allerdings, so deuten sie mit zitternden Gesten an diesem kalten Morgen an, habe man die Temperaturen im Mai im Süden Deutschlands wohl etwas unterschätzt. Dennoch wollen sie sich natürlich so viel wie möglich anschauen und auch die weitere Umgebung erkunden. Aktuell wohnen sie in einer Wohngemeinschaft in der "Hoh-len-gra-ben-gasse", wie einer der Besucher auf die Frage nach der Unterkunft in bestem Deutsch berichtet.

Ein junger Mann in der Gruppe weiß schon, dass er nach dem Aufenthalt in Rottweil nach Singen gehen und dort arbeiten wird. Bei den anderen ist es noch ungewiss. Teilweise gehen sie auch nach den drei Monaten wieder zurück in die Heimat.

Einladung nach Hanoi

Das ganze kleine Interview mit der örtlichen Zeitung wird von einer jungen Frau der Gruppe natürlich mit dem Tablet gefilmt. Auf die Frage, ob ich ein Bild für die Zeitung machen darf, gibt es ein siebenstimmiges "Jaaaa!" Auf so viel Fotobereitschaft trifft man auch nicht alle Tage. Und es folgt dann auch noch ein Einladung: "Sie sind gerne in Hanoi willkommen." Wie schön!

Mit einem herzlichen "Auf Wiedersehen" setzt die Gruppe ihren Rundgang durch Rottweil fort. Eine schöne Begegnung. Und bald sind dann hoffentlich auch wieder viele "echte" Touristen in der ältesten Stadt Baden-Württembergs unterwegs.