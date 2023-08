Beim Bayrischen Tag in Roßwangen war am Sonntag mächtig was los. Um auf die Festwiese hinter dem Pfarrsaal zu kommen, brauchte man ganz schön Zeit. Parkplätze gab es um die Mittagszeit so gut wie keine mehr.

Essen und Trinken gab es reichlich, und die gastgebenden Musikanten hatten genügend Helfer angeheuert.

Wettertechnisch war es so schlecht wie lange nicht mehr. Während man vor einem Jahr vor lauter Hitze noch nach Schattenplätzen suchte, zogen es bei der Jubiläumsveranstaltung die meisten Dirndl- und Lederhosenträger vor, unter regen- und windschützenden Zeltdächern den Sonntagsbraten mit Knödel und Blaukraut oder die Schweinshaxe zu genießen.

Die Besucher lassen es sich gut gehen. Foto: Schweizer

Mit Bierzeltatmosphäre versteht sich – dafür sorgten die „Fehlataler Blasmusik“ und der „Mühle-Express“, die regelmäßig ein „Prosit der Gemütlichkeit“ anstimmten oder dazu aufforderten: „Die Krüge hoch!“. So stand trotz ersten Hauches von Herbst schon beim Frühschoppen das Stimmungsbarometer auf hoch.

Das Personal hinterm Tresen hatte alle Hände voll zu tun. Foto: Schweizer

Darüber freute sich der Vorsitzende des Musikvereins, Matthias Butz: „Die Resonanz ist sensationell. Uns rennen die Leute die Bude ein.“ Für 2500 Besucher wurde Essen eingekauft, Butz zeigte sich schon kurz vor 12 Uhr zuversichtlich, „dass wir am Abend ausverkauft sind.“ Eine halbe Stunde später begann der Verkauf von Kuchen und Torten. Zudem gab es Fleischkäs’, Backsteinkäs’ oder Wurstsalat. Beim „Stanga Hanga“ ging es darum, wer sich am längsten an einer Stange frei hängend halten konnte.

Im Festzelt herrscht gute Laune. Foto: Schweizer

Eine lange Pause gönnen sich die Musiker nicht. Am 17. September geht’s zum Fischerfest nach Frommern, am 24. September zum Schlachtfest nach Harthausen bei Epfendorf und am 14. Oktober zum Drachenfest nach Dormettingen. Außerdem beginnen die Proben für die Konzerte am 4. November in der Heilig-Geist-Kirche in Balingen und am 27. April 2024 in der Stadthalle.

Musikverein feiert 100 Jahre

2025 feiert der Musikverein 100 Jahr. „Da feiern wir ein noch nie dagewesenes Fest“, verspricht Butz. Vier Tage soll es dauern, irgendwann zwischen Ende Juni und Mitte Juli. Butz und seine Vorstandskollegin Yvonne Hahn sind mit dem Ausschuss schon in Verhandlungen mit zugkräftigen Kapellen. Den Höhepunkt am Festsonntag bildet ein Umzug durch den Ort, am Montag findet ein Kinderfest statt.