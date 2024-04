1 Jonathan Tah (rechts) und Waldemar Anton spielten zuletzt zusammen im DFB-Team. Foto: IMAGO

Mit Jonathan Tah von Bayer Leverkusen und Waldemar Anton vom VfB Stuttgart treffen die besten Innenverteidiger dieser Bundesliga-Saison am Samstagabend aufeinander.









Ein Spitzenspiel braucht Spitzenspieler. Und bitte, was wird da geboten sein an diesem Samstagabend in Leverkusen (18.30 Uhr): Der neue deutsche Meister Bayer 04 empfängt den Überraschungs-Dritten VfB Stuttgart. Florian Wirtz spielt gegen Deniz Undav. Victor Boniface gegen Serhou Guirassy. Alejandro Grimaldo gegen Maximilian Mittelstädt. Und: Jonathan Tah trifft auf Waldemar Anton.