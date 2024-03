In der Eiselstätt tut sich was

1 Diese Gebäude In der Eiselstätt sollen neuen Mehrfamilienhäusern weichen. Foto: Pauline Szyltowski

Die Straße gilt als eine der schlechtesten in Calw: Neue Wohnhäuser und eine Straßensanierung sollen die Gegend aufwerten.









Wenn man Calwer nach deren Meinung zur Straße In der Eiselstätt fragt, werden Aussagen getroffen wie „sanierungsbedürftig“ oder „schlechteste Straße in Calw“. Es ist also nicht verwunderlich, dass Gemeinderätin Irmhild Mannsfeld (Neue Liste Calw) in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschuss (BUA) sagte: „Wir sind froh, dass an der Ecke was entsteht.“